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Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı

Selendi ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çortak Mahallesi'nde Ramazan Yıldız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör ile karşı yönden gelen Ayşe Şahinkaya idaresindeki 35 P 1795 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktör de bulunan Abdullah Yıldız, otomobilde bulunan Elmas Dirik, Mustafa Dirik yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yıldız’ın, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #trafik kazası #selendi #otomobil
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