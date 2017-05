Saruhanlı ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli ve Kumkuyucak mahallesi sakinleri, yaşadıkları korkuyu ve oluşan hasarları anlattı.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlar, bölgenin adeta beşik gibi sallandığını bu yüzden korkudan evlerine giremediklerini anlattı.



Sahurlarını da çadır ve sokakta yapan mahalle sakinleri gün ışığıyla birlikte evlerinde hasar olup olmadığını kontrol etti.







Kumkuyucak Mahallesi'nden yaşayan Ahmet Sarı, evindeki hasar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdiklerini belirterek "Deprem sırasında evdeki oluşan hasardan dolayı giremiyoruz. Evimiz yıkılınca eşyalarımızı dışarı çıkardık. Allah'a çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Buzdolabı depremin etkisiyle yere düşüp kırıldı." dedi.



Tiyenli Mahallesi'nden Reşat Doğan da çok korktuklarını belirterek, "Ölümden döndük, deprem olduğunda dışarıdaydım, haberini alıp geldiğimde evin yıkıldığını gördüm. Daha sonra alabileceğimiz malzemeleri dışarı çıkardık. Tüm köylüler gibi biz de geceyi dışarıda geçirdik." diye konuştu.







Fikret Karabağ ise depremin gündüz olmasıyla faciayı ucuz atlattıklarını ifade etti. Karabağ, "Allah kurtardı bizi. Depremin etkisiyle hasarımız çok, gece olmuş olsa çok can kaybına neden olunabilirdi. Deprem Allah'tan gelen bir şey ama hiç beklemediğimiz bir anda oldu." ifadelerini kullandı.



Tiyenli Mahallesi'ni ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.







Çadır cami kuruldu



Bu arada, Tiyenli Camisi'nin zarar görmesi nedeniyle AFAD tarafından mahalle meydanında çadır cami kuruldu.



Mahallede inceleme yapan hasar tespit ekipleri, mahalle camisinin zarar gördüğünü tespit etti. Camideki hasar tutanakla kayıt altına alınca AFAD ekibi vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi için çadır kurdu.









Çadırın içi camiden alınan halı ve diğer aksesuarlarla ibadete hazır hale getirildi.



Kurulan ses sisteminin ardından ilk ezan okunarak çadır cami ibadete açıldı.



Tiyenli Camisi imamı Ali Osman Acar, köy camisinin meydana gelen hasar nedeniyle ibadete kapatıldığını belirterek, mahalle sakinlerinin ibadetlerini şimdilik çadırda sürdüreceklerini söyledi.