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Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Çalıköy ve Kuyular mahalleleri  kırsalındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarını  etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak,  barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve silahlar ile depo ve sığınaklarda  bulunan diğer malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirileceği  bildirildi.
 
Operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin  sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince  16.00'dan itibaren Çalıköy ve Kuyular mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa  çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının  can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin
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