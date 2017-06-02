Sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle Mardin'de çöplerin toplanmasında kullanılan kadrolu eşeklerden 4'ü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Parkı'na getirildi

Mardin'de sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan ve bir süre önce Kocaeli'ne getirilen kadrolu eşeklerden 4'ü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda "emekliliğin" keyfini yaşıyor.

Belediye temizlik görevlileri nezaretinde Eski Mardin'de kapı önüne konulan çöplerin toplanması işinde kullanılan eşeklerden 4'ü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Parkı'na hediye edildi.

Belediye tarafından Kartepe ilçesinde 2 bin dönümlük alanda yapım çalışmaları devam eden parkın ilk sakinleri arasında yer alan "Mardin'in kadrolu" eşekleri, burada "emekliliğin" tadını çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu ve veteriner hekim Abdülkadir Köybaşı, parkın önümüzdeki yıl vatandaşların hizmetine açılmasının planlandığını belirtti.



"Beyaz eşekler çok özel ve farklı bir tür"

Parkta yapım çalışmalarının yanı sıra doğal yaşamın başladığını aktararak, "Mardin'de bulunan eşekler, beyaz eşekler. Beyaz eşekler çok özel ve farklı bir tür. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesinden bu konuda destek istedik ve kendileri bize tahsis ettikleri memur eşeklerinden 4 tanesini hediye etti." dedi.

Yaklaşık 4 aydır Kocaeli'de olduklarını vurgulayan Köybaşı, şunları söyledi:

"Artık çalışmıyorlar, emekliye ayrıldılar. Biz onların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanı sunuyoruz. Ayrıca Mardin'den 7 tane daha beyaz eşek getirdik. Bunlar dişi eşekler. Çocuk hayvanat bahçesi alanından onları ağırlayacağız, çocuklarımızla tanıştıracağız. Hayvanların beslenmesi için bize özgü bir yapı oluşturduk parkta. Bu konu için 70 dönüm gibi alan tahsis ettik. Bu alanda kaliteli kaba yem üretiyoruz. Et obur hayvanlarımızın beslenmesini kendi ürettiğimiz yemlerle sağlıyoruz, ayrıca pelet yemlerle destekliyoruz. Eşeklerimiz ve diğer hayvanlar için dengeli bir beslenme ortamı sağlamaya çalışıyoruz."

Köybaşı, 40 saatlik bir yolculuğun ardından eşeklerin Kocaeli'ne getirildiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada hayvanın strese girmemesi için ara ara dinlendirerek getirdik. Çok başarılı bir yolculuktu. Çünkü getirdikten sonra eşeklerimizden biri doğurdu. 11 olan eşek sayımız 12'ye çıktı. Burada doğmuş bir sıpamız da oldu. Adaptasyonda hiçbir sorun yaşamadılar. Hatta çok daha rahat ettiler. Çünkü Mardin'in bitki örtüsü, havası buradan farklı. Burada serin bir ortamda yazı geçiriyorlar."