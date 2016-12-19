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Mardin'in Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
 Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle merkez Artuklu ilçe merkezi ile kırsal mahallelerindeki tüm okulların bugün eğitime ara vermesi kararlaştırdı.

Öte yandan il merkezi ile tüm ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayıldı. AA
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