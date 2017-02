Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, silah ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonun, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat: 06.00 itibarıyla Uzunkaya ve Uluköy Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." denildi.