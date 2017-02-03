Marketten para ve sigara çalan hırsızları yakalandı

Niğde’de bir marketin camını kırarak içeride bulunan bozuk para ve sigaraları çaldığı iddia edilen 4 kişiden 3’ü yakalandı.

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Olay Niğde merkez Esenbey Mahallesinde meydana geldi.



Olgay sokakta bulunan bir marketin camını kırarak içeri giren 4 kişi marketin kasasında bulunan bozuk paraları ve sigaraları çaldı.



Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmaları sonucu tespit edilen R.B., A.G., F.G.'yi bozuk para ve sigaralarla birlikte yakaladı.



Firar olan G.K.’yi arama çalışmalarının devam ettiği, çalınan bozuk para ve sigaraların market sahibine teslim edildiği ve yakalanan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.



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