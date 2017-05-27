Mega lüks yatlarıyla Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarında tatil yapıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarında, "mega yatları" ağırlıyor.



İlçede turizm sezonunun hareketlenmeye başlamasıyla değeri milyon dolarlarla ölçülen mega yatlar da maviyle buluşmaya başladı. Otel konforunda tatil geçirmek için dünyanın farklı ülkelerinden lüks yatlarıyla ilçeye gelen tatilciler, tekneleriyle Bodrum'un ıssız ve sakin koylarına demir atarak, güneş ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.



İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, AA muhabirine, Bodrum'a sezon boyunca yüzlerce yatın gelmesini beklediklerini söyledi.







Yatların sürekli gelmesini sağlamak için yıllardır çaba sarf ettiklerini belirten Yılmaz, bunun için de kıyıları ve koyları mümkün olduğunca korumaya çalıştıklarını dile getirdi.



Denizler ve kıyılar ne kadar temiz tutulursa bu tür yatların gelmeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu yatlar buradan gelip lojistik hizmet almaya devam ederlerse, buraya gelmeye devam eder. Biz hem yatın içindeki müşteriye hitap ediyoruz hem de yat personelinin teknik anlamda bir sıkıntısı olduğu durumda çözüm üretebiliyoruz." dedi.



"Getirisi yüksek bir turizm şekli"



Yatların ilçeye gelmesiyle üst düzey bir turizm yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Bu yatlarla gelen insanlar basında yer aldıkça, bölgenin reklamı konusunda da çok büyük bir kazanç sağlıyorlar. Bu bakımdan da getirisi oldukça yüksek bir turizm şekli." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Buraya gelenler arasında dünyanın 'kaymak tabakası' diyebileceğimiz, bunun içinde krallar, aktörler, aktrisler, tanınmış birçok insan var. Bunlara hitap eden kıyıda da bir takım mekanlar olabilmesi önemli bir unsur. Ulaşım konusunda da havalimanına yakınlığı, hava ulaşımının sağlanabilmesi, helikopter ulaşımında gerek yolcu limanından gerekse yatların üstünden hareket edebilme imkanları var. Sakin bir şekilde tatil geçirmek istediklerinde yalnız kalabilecekleri irili ufaklı yüzlerce koyun olması ve denizin temizliği ve berraklığı bu insanları buraya çekiyor. Burada hem medeniyetin nimetlerini buluyorlar hem de doğal hayatı birlikte yaşayabiliyorlar."



"Özel müşterilere hizmet veriyoruz"



Bodrum'un İçmeler sahilinde su sporları işleten Mustafa İlker Kuyrukçu da 18 yıldır turizmle uğraştığını bildirdi.



Mega yatların Türk turizmine oldukça fazla katkı sağladığını belirten Kuyrukçu, "Bu yatların Bodrum'a uğramasından dolayı biz şanslıyız. Gelen özel müşterilere hizmet vererek bazı açıklarımızı da kapatıyoruz. Bu tür yatların daha çok gelmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Kuyrukçu, hem charter hem de yat sahiplerinin Bodrum'a katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu tür yatlardan faydalanabiliyoruz. Bize gelip su kayağı veya jet-ski gibi faaliyetlerden faydalanıyorlar. Bodrum dünyaya marka olmuş ender noktalardan bir tanesi. Yabancı turistlerle konuştuğumuzda Bodrum'a gelmeden bilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Süper yatların, mega yatların sahiplerinin de çok daha fazla bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum."



"İşimiz Bodrum'un güzel köşelerini tanıtmak"



Serdar Zeyrek ise 16 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiğini, 6 yıldır da tur rehberliği yaptığını anlattı.



Bodrum'a özellikle Arap ağırlıklı turistlerin ilgi göstermeye başladığını vurgulayan Zeyrek, "Her milletten insanlarla kontak halindeyiz. İşimiz Bodrum'un güzel köşelerini tanıtmak. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Bodrum'da yapılması en güzel şey, mavi yolculuktur. Gittiğiniz bir koyda 20 metrelik suyun dibini görebilirsiniz." şeklinde konuştu.



Zeyrek, insanların Türkiye'ye geldikleri andan itibaren, buradan ayrılmak istemediğini ifade ederek, "Turistler bu güzelliği, bu cennet köşeleri gördükten sonra buraya adeta aşık oluyorlar. Mega yatların buraya gelmesi de bunun bir kanıtıdır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.