MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 3 bin 369 asker yemin etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 3 bin 369 asker için yemin töreni düzenlendi.



367. dönem asteğmen adayları ve kısa dönem acemi erler ile 1997/1 tertip acemi erlerden oluşan 3 bin 369 asker için okulun tören alanında gerçekleştirilen programa, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Kurmay Albay Rasim Yaldız, askerler ve aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda, eğitimlerini tamamlayan askerler ant içti.



Burada bir konuşma yapan Kurmay Albay Yaldız, vatani görevlerini yerine getirmek için yurdun dört bir yanından gelen gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

Yaldız, askerlik yemininin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Kahraman Mehmetçiklerim, bu yeminle sizler, milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu yeminin teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus, Türk milleti için hava kadar, su kadar elzemdir. Komutanınız olarak ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum."



"Mehmetçik olmak bir onurdur"



Türk ulusunun ayrılmaz parçası Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olduğuna dikkati çeken Albay Yaldız, "Daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin güveninden ve sevgisinden almaktadır." dedi.



Yeminin askerler, aileleri ve Türk milleti için hayırlı olmasını dileyen Albay Yaldız, "Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Şimdi kutsal görev sırası sizde. Silahlı Kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Albay Yaldız, askerlerin ailelerine de "Sizler, tarif edilemez bir fedakarlığın, karşılıksız sevginin ve sonsuz Anadolu sıcaklığının birer timsalisiniz. Canınızdan kıymetli evlatlarınızı vatan borçlarını ödemeleri için bizlere emanet ettiniz. Bizler de birer anne babayız. Bir evladın ne kadar zor yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle evlatlarınız, bizim de evlatlarımızdır." sözleriyle seslendi.



"Kutsal emaneti devralmaktan büyük gurur ve şeref duyuyoruz"



Yemin eden askerler adına konuşan asteğmen adayı Semih Özkan da askerlik görevinin üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilebileceğini söyledi.



Birliğe katıldıkları ilk gün komutanlarının kendilerine, "Ailen seni bizlere vatani görevini yapman için emanet etti. Tek amacımız seni bugünkünden daha sağlıklı, daha olgun ve sana askerliği sevdirerek ailene teslim etmektir." diye hitap ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:



"Dedikleri gibi de yaptılar. Bizleri kendi evlatlarından ayırmadılar. Bizlere 'Mehmetçik' olmanın, silah arkadaşlığının, asker arkadaşlığının ne anlama geldiğini anlattılar. Gece gündüz demeden yanımızda oldular ve bugün bizleri siz komutanlarımın ve anne babalarımızın karşısına gururla çıkardılar. Bugün burada bizden önce vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için canını seve seve feda eden ecdadımızın kutsal emanetini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyuyoruz."



Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı törende daha önce vatani görevlerini MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan, çocukları da yemin töreninde ant içen baba ve dedeler ile okula ilk katılan askerlere çeşitli hediyeler verildi.

