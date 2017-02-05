TDF Hakkari İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bir araya gelen dağcılar, 2 bin 900 rakımlı dağa zirve tırmanışı başlattı

Hakkari'de bir araya gelen dağcılar, 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı zirvesine tırmanışa geçti.

Kentin karla kaplı yüksek rakımlı dağları, dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yılın 7 ayı karın bulunduğu dağlara, son dönemlerde çok sayıda tırmanış gerçekleştirildi.

Son olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği organizasyonda bir araya 12 kişi, 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na zirve tırmanışı başlattı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, amaçlarının Hakkari dağlarını tanıtıp turizme kazandırmak olduğunu söyledi.

Dağ tırmanışlarına devam ettiklerini belirten Ertunç, şunları kaydetti:

"Bugün Bay köyü yakınlarında, Torosların devamı Mehet Dağı'na tırmanışımızı gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getirdik. Orada iki zirve mevcut. Karın durumuna bakarak kararımızı vereceğiz. Umarım güzel bir faaliyet olur. Bu faaliyetlerimizin devamı gelecek. Arkadaşlarımız güzel bir performansla tırmanışı gerçekleştirecek."

Dağcılar, bugün dağın zirvesine ulaşıp dönüşe geçmeyi planlıyor.