Menderes'te PKK operasyonu: 1 gözaltı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İlçede sosyal medya siteleri aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar edip, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı, vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirerek devlete karşı kışkırttığı öne sürülen pazarcı F.D., gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, cep telefonları, tablet, masa üstü bilgisayar ele geçirildiği belirtildi.Kaynak: DHA
F.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.