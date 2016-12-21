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Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ şüphelisinin kaybolması

- Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerinin kovalamacasının ardından ailesinin bulunduğu otomobilden inerek atladığı nehirde kaybolan şüphelinin gözaltına alınan eşi, adli kontrol şartıyla salıverildi

Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ şüphelisinin kaybolması

(AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde dün Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerinin kovalamacasının ardından ailesinin bulunduğu otomobilden inerek atladığı Meriç Nehri'nde kaybolan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinin gözaltına alınan eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumunda sosyoloji öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen Esra Z, sağlık kontrolü sonrası Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
Esra Z, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fevzi K. ile Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken ihraç edilen uzman Mesut Y'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Yunanistan sınırına yakın Umurca köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Fevzi K. idaresindeki 22 UN 913 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulunmuş, ihtara uymayan sürücü ile jandarma ekipleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından araç, nehir kenarında durdurulmuştu. Bu sırada, İzmir'deki Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan, HAVELSAN'dan daha önce ihraç edilen mühendis Mustafa Z, araçtan inerek Meriç Nehri'ne atlamış, AFAD ekipleri, arama çalışmalarına rağmen Mustafa Z'yi bulamamıştı.
Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Fevzi K. ile nehre atlayan şüphelinin KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumunda sosyoloji öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen eşi Esra Z. ile Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken ihraç edilen uzman Mesut Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Etiketler; #otomobil #meriç nehri #FETö şüphelisi #edirne
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