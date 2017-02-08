Mersin'de banka şubesine silahlı saldırı

Tarsus ilçesinde bir banka şubesine ateş açıldı

Mersin'de bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıda hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Adana Caddesi üzerindeki bir banka şubesine, plakası alınamayan seyir halindeki bir otomobilin içinde bulunan kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.



Silahlı saldırıda bankanın camlarında hasar oluştu.



Olay yerine gelen polis bankada incelemelerde bulundu, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.