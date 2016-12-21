Mersin'de eğitime kar engeli

- Gülnar ilçesindeki okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verilecek.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla öğleden sonra okullarda eğitime ara verdiklerini söyledi.

Kadim, kar yağışının artması nedeniyle yarın da ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim öğretim yapılmayacağını kaydetti.