CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Mersin'de eğitime kar engeli

- Gülnar ilçesindeki okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak

Mersin'de eğitime kar engeli

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verilecek.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla öğleden sonra okullarda eğitime ara verdiklerini söyledi.
Kadim, kar yağışının artması nedeniyle yarın da ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim öğretim yapılmayacağını kaydetti.

Etiketler; #Mersin #gülnar
banner863
Önceki Haber
45 ülkede kuş gribi çıktı yumurta ihracatı katlandı; iç piyasada fiyatı arttı
Sonraki Haber
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.