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Mersin'de konfeksiyon mağazasında yangın

Erdemli ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı

Mersin'de konfeksiyon mağazasında yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir konfeksiyon mağazasında çıkan yangında dumandan etkilenen 5'i mağaza çalışanı 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Karanfil Sokak üzerindeki konfeksiyon mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen mağaza çalışanı 5 kişi ile bir müşteri, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Mersin #konfeksiyon mağazası #erdemli
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