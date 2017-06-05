Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğünden, üniversite öğrencisinin öğretim görevlisi tarafından taciz edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğünden, üniversite öğrencisinin öğretim görevlisi tarafından taciz edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Mersin'deki bir yerel gazetede yer alan "üniversite öğrencisi 21 yaşındaki S.D'nin, öğretim görevlisi İ.K'nın (47) dersinden geçirmek için taciz ettiği" iddiaları üzerine MEÜ Rektörlüğü açıklama yaptı.



Rektörlükten yapılan açıklamada, haberde yer alan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.