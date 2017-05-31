Erdemli ilçesinde yaşayan Yörükler, havaların ısınmasıyla Konya-Karaman sınırındaki yaylalara çıkmaya başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Yörükler, havaların ısınmasıyla Konya-Karaman sınırındaki yaylalara çıkmaya başladı.



Göç yolundaki Yörüklerden Cavit Böcüoğlu, Güzeloluk Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, havaların ısınmasıyla Erdemli-Ayrancı güzergahı üzerinden yaylaya gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.



Havaların soğumasıyla ilçeye döneceğini dile getiren Böcüoğlu, şunları kaydetti:

"Sürümde 600 küçükbaş hayvan bulunuyor. Kış aylarında Erdemli'ye iniyoruz, yaz aylarında da yeniden yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkıyoruz. Hayvanlarımızı bu şekilde otlatıyoruz. Şimdi oğlumla birlikte koyunlarımızı otlatmak için yaylaya götürüyoruz. Yaklaşık 3 gün sürecek yolculuğun ardından otlak alanlara ulaşacağız."

Böcüoğlu, bu yıl yağışların çok olması nedeniyle otlakların iyi durumda bulunduğunu vurgulayarak, "Koyunlarımız için çok iyi oldu. Yaylalar bu yıl yeşil ve bereketli geçecek." ifadesini kullandı.