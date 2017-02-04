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Mersin haberleri - Tarsus'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde içerisinde 14 yolcuyu taşıyan otobüs, bir anda alev aldı. Dumanı fark eden şoförün otobüsü yol kenarına çekmesi sonucunda bir facianın önün geçildi. Yolcuların tahliyesinin ardından söndürülen yangının ardından otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Mersin haberleri - Tarsus'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde içerisinde 14 yolcuyu taşıyan otobüs, bir anda alev aldı. Dumanı fark eden şoförün otobüsü yol kenarına çekmesi sonucunda bir facianın önün geçildi. Yolcuların tahliyesinin ardından söndürülen yangının ardından otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken yanan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde'ye giden Murat Özbek idaresindeki 01 DB 95 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde alev aldı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.

Otobüsteki 14 yolcu tahliye edildikten sonra olay yerine çağrılan Tarsus Belediyesi itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular ise firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle Niğde'ye gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yolcu otobüsü #tarsus #Mersin
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