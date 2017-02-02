Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ağaç grubuna ait bin 452, çalı ve çiçek grubuna ait 76 bin 160 bitkinin dikimini gerçekleştirildi, 38 bin metre kare alan da çimlendirdi

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı Mersin Şehir Hastanesinin çevre düzenlemesi tamamlandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Türkiye'nin açılacak ilk şehir hastanesinin çevresine ağaç grubuna ait bin 452, çalı ve çiçek grubuna ait 76 bin 160 bitkinin dikimi yapıldı. Ekipler, 38 bin metre kare alanı da çimlendirdi.



Hastanenin D çıkış kapısı karşısında vatandaşların dinlenebilmesi için 633 metrekarelik rekreasyon alanı oluşturulduğu, 2 kameriye ve 4 bankın da alana konumlandırıldığı bildirildi.