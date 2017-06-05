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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Ege ve Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İstanbul’da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de yer yer devam eden sağanak yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kesiminin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeydoğu ve Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çorum çevreleri ile Amasya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu


Kaynak: AA
Etiketler; #Hava durumu #hava nasıl olacak #meteoroloji #ege #marmara bölgesi
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