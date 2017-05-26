Ülke geneli parçalı ve bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Bitlis, Muş ve Adıyaman yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 27

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE, 27

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İSTANBUL, 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı



KIRKLARELİ, 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AYDIN, 28

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR, 26

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA, 27

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 28

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA, 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY, 25

Parçalı ve çok bulutlu



KAHRAMANMARAŞ, 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI, 22

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



NEVŞEHİR, 19

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN, 23

Parçalı yer yer çok bulutlu



BOLU, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



DÜZCE, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 26

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



SAMSUN, 18

Parçalı, yer yer çok bulutlu



TOKAT, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON, 20

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ERZURUM, 17

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



HAKKARİ, 23

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KARS, 18

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR, 27

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



GAZİANTEP, 26

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



SİİRT, 27

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



ŞANLIURFA, 32

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu