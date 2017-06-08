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Meteoroloji İstanbul'da 18.00'den itibaren yağış beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olması bekleniyor ve İstanbul'da yağış gök gürültülü geçecek.

Meteoroloji İstanbul'da 18.00'den itibaren yağış beklendiğini duyurdu

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile güneyinin ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA, 31
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri ve devamında il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 28
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 27
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde kuzey kıyıları pus ve yer yer sisli

SAKARYA, 32
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 27
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 32
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 28
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 32
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 30
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 32
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE, 34
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY, 30
Parçalı bulutlu

ANKARA, 29


Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 29
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS, 27
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 31
Parçalı, zamanla çok bulutlu

BOLU, 28
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK, 32
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 24
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE, 26
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 25
Parçalı bulutlu

TOKAT, 30
Parçalı bulutlu

TRABZON, 25
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI, 27
Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ, 35
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 26
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, 29
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 37
Az bulutlu ve açık

BATMAN, 37
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 37
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 34
Az bulutlu ve açık


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #izmir hava durumu #istanbul hava durumu #Hava durumu #bursa hava durumu #antalya hava durumu #ankara hava durumu
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