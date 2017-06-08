Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olması bekleniyor ve İstanbul'da yağış gök gürültülü geçecek.

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile güneyinin ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA, 31

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri ve devamında il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE, 28

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL, 27

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde kuzey kıyıları pus ve yer yer sisli



SAKARYA, 32

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 27

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR, 32

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KÜTAHYA, 28

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA, 32

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 33

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA, 30

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR, 32

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



OSMANİYE, 34

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKSARAY, 30

Parçalı bulutlu



ANKARA, 29





Parçalı, zamanla çok bulutlu



ESKİŞEHİR, 29

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS, 27

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN, 31

Parçalı, zamanla çok bulutlu



BOLU, 28

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK, 32

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 24

Parçalı, zamanla çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE, 26

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN, 25

Parçalı bulutlu



TOKAT, 30

Parçalı bulutlu



TRABZON, 25

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AĞRI, 27

Parçalı ve az bulutlu



ELAZIĞ, 35

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM, 26

Parçalı ve az bulutlu



HAKKARİ, 29

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN, 37

Az bulutlu ve açık



BATMAN, 37

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR, 37

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 34

Az bulutlu ve açık