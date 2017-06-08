Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile güneyinin ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA, 31
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri ve devamında il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 28
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 27
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde kuzey kıyıları pus ve yer yer sisli
SAKARYA, 32
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 27
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 32
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 28
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA, 32
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 33
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 30
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR, 32
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE, 34
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY, 30
Parçalı bulutlu
ANKARA, 29
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 29
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS, 27
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 31
Parçalı, zamanla çok bulutlu
BOLU, 28
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK, 32
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 24
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE, 26
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 25
Parçalı bulutlu
TOKAT, 30
Parçalı bulutlu
TRABZON, 25
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI, 27
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ, 35
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 26
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ, 29
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 37
Az bulutlu ve açık
BATMAN, 37
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 37
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 34
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olması bekleniyor ve İstanbul'da yağış gök gürültülü geçecek.
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.