Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında (Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlı Urfa’nın batısı, Diyarbakır’ın kuzeyi, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum ile Malatya’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ((çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) bölgenin doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 26
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 24
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Salı)Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 17
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
İZMİR, 26
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 27
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 26
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu çok bulutlu, Orta Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 24
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 28
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA, 20
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 17
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 18
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 17
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ, 17
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
DÜZCE, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
KARABÜK, 18
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 19
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı hafif sağanak yağışlı
RİZE, 16
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı hafif sağanak yağışlı
TRABZON, 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum ile Malatya’nın doğusunda kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 19
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM, 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKARİ, 18
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS, 16
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kilis, Gaziantep, Adıyaman ile Şanlıurfa’nın batısı ve Diyarbakır’ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 21
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KİLİS, 18
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT, 22
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 24
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.