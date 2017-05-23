Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında (Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlı Urfa’nın batısı, Diyarbakır’ın kuzeyi, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum ile Malatya’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ((çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) bölgenin doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



ÇANAKKALE, 26

Parçalı bulutlu



İSTANBUL, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı



KIRKLARELİ, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Salı)Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 17

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı



İZMİR, 26

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA, 27

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA, 26

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu çok bulutlu, Orta Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 24

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA, 28

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA, 20

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 17

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



ÇANKIRI, 18

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 17

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



KAYSERİ, 17

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU, 16

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



DÜZCE, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



KARABÜK, 18

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 16

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 19

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı hafif sağanak yağışlı



RİZE, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN, 16

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı hafif sağanak yağışlı



TRABZON, 15

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum ile Malatya’nın doğusunda kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 19

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM, 15

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAKKARİ, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KARS, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kilis, Gaziantep, Adıyaman ile Şanlıurfa’nın batısı ve Diyarbakır’ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR, 21

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KİLİS, 18

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SİİRT, 22

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA, 24

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.