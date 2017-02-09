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Meteoroloji kar için gün verdi (9 Şubat 2017 İstanbul hava durumu)

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmeye başlayıp, cumartesiden itibaren kar yağışının kendini göstermesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji kar için gün verdi (9 Şubat 2017 İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, bugünden itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor. 

Hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 8 derece olacağı öngörülüyor. Havanın ise yağmurlu olması bekleniyor.



Kentte, yarın yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakmasının beklenmesine rağmen sıcaklığın daha da düşeceği tahmin ediliyor. Buna göre, bugün havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 6 derece olması öngörülüyor.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Şehirde hafta sonundan itibarense kar bekleniyor. Tahminlere göre, cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor.



Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Söz konusu 2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #istanbul hava durumu #istanbul 9 şubat #istanbul kar yağışı
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