Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yer yer süren sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Burdur'un Bucak, Ağlasun, Çeltikçi ilçeleri, Isparta merkez ve Eğirdir ile Sütçüler ilçelerinde yerel şekilde kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) olması bekleniyor.



Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.