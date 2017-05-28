Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar değişimi bekleniyor

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar değişimi uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu olması ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Sağanak ve dolunun yanı sıra kuvvetli rüzgar değişiminin oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.



