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Meteorolojiden çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman illerini kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 1 ila 4 derece artmasının beklendiği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis, pus, buzlanma ve don görülebileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #Elazığ #tunceli #bingöl #Adıyaman
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