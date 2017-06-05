Meteoroloji, Ege ve Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

İstanbul’da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de yer yer devam eden sağanak yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu



ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AYDIN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IZMIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kesiminin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



OSMANİYE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeydoğu ve Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çorum çevreleri ile Amasya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇORUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



SIIRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu