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Metrobüste silahını çekti, şoförü tehdit etti

İstanbul Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağında, metrobüs şoförü ile tartışan kişi silahını çekti. Metrobüste yaşanan korku dolu dakikalar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay İstanbul'da Cennet Mahallesi durağında önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre İndirimli kart basan kişiden sürücü kimlik sordu.

Ancak kimlik göstermeyen kişi ile sürücü arasında tartışma çıktı.

Silahını çeken kişi sürücüyü tehdit etti.

Araya yolcular girdi.

Silahlı kişi güçlükle şoförün yanından uzaklaştırıldı.

Metrobüste yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Metrobüs #silah
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