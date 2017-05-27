Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde 46 kişilik ekip tarafından 23 noktada eş zamanlı yapılan gözlem sonucu 49 ayı kayıt altına alındı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde 46 kişilik ekip tarafından 23 noktada yapılan gözlem sonucu 49 ayı kayıt altına alındı.



Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Yasin Uçarlı, köy meydanında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite ile Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğinde bölgede ayı envanteri çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çalışma çerçevesinde 46 kişiden oluşan ekiplerin ayı popülasyonunun en iyi yayılış gösterdiği yerlerden biri olduğu belirlenen Meydancık'ta 23 noktada gözlem yaptığını ifade eden Uçarlı, "Gözlemciler, 900 ile 2 bin rakım arasındaki doğa harikası yeşil çayır ve gür ormanlarla kaplı arazide 49 ayının tespitini yaptı." dedi.



Yrd. Doç. Uçarlı, yaban hayatını korumak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında ayıların cinsi ve yaşlarının da kayıt altına alındığını

anlatarak, çalışmanın, popülasyon ve habitat anlamında mevcut durumu ortaya koymalarına yardımcı olacağını vurguladı.



Bölgedeki toplam ayı popülasyonunu ancak verilerin analizinden sonra ortaya koyabileceklerine dikkati çeken Uçarlı, şöyle devam etti:



"Habitat ve popülasyon envanterleri, yaban hayatını geliştirme konusunda planlamanın ilk aşamasıdır. Biz hem popülasyon hem de habitat anlamında mevcut durumun ortaya konması noktasında çalışma yapıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması ise planlama aşamasıdır. Yöre halkının katılımı ve diğer kurumların da içinde bulunduğu çalışma ile iyi bir planlama yapmayı umuyoruz."



Yasin Uçarlı, bölgedeki yaban hayatı içerisinde yer alan hayvan sayılarının geçen yıllarla paralellik gösterdiğini gözlemlediklerini belirterek, "Ayılar hem etçil hem de otçul karakter gösteren canlılardır. Bu bölgede gözlemlediğimiz ayılar ise ağırlıklı olarak otçul karakter göstermektedirler. Bu da yöre insanı ile ayının olası sorunlarını minimize ediyor." diye konuştu.



Gözlem sırasında rastlanan çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban tavşanı, kurt, domuz ve çakal gibi hayvanların da envanterinin tutulduğuna işaret eden Uçarlı, çalışmalar sırasında kendilerine yardımcı olan yöre halkına teşekkür etti.



Yrd. Doç. Uçarlı, verileri analiz ettikten sonra bölgedeki toplam ayı popülasyonuna ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.