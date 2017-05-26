Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) mezuniyet töreninde diploma alan bir öğrenci, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) mezuniyet töreninde diploma alan bir öğrenci, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu.



Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan 23 yaşındaki Mustafa Sağdıç, nişanlısı Raşide Atalay'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Sağdıç, mezuniyet kortejinde nişanlısının bulunduğu tribün önüne geldiğinde arkadaşlarıyla birlikte, "Bizim çocuklar sana yenge demek istiyorlar. Raşide'm benimle evlenir misin?" pankartını açtı. Sağdıç, kısa bir beklemenin ardından yanına gelerek teklifi kabul eden Atalay'a yüzük taktı.

Mustafa Sağdıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu ve nişanlısını mutlu etmek için böyle bir sürpriz yaptığını belirterek, "Konuşacak bir kelime bulamıyorum. Mutlu etmek istedim. İnşallah mutlu etmişimdir. Buna arkadaşlarımla birlikte karar verdik. Böyle bir anı kaçırmak istemedim." diye konuştu.

Raşide Atalay ise sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade etti. Böyle bir şeyi beklemediğini dile getiren Atalay,"Tek kelime anlatılmaz yaşanır. Cevabım tabii ki de evet. Sonsuza kadar." dedi.