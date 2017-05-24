Bafra ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

-Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Resai Kaplan idaresindeki 55 BV 395 plakalı minibüs, Bafra-Havza karayolu Yağmurca köyü mevkisinde Sami Balta yönetimindeki 55 JS 478 plakalı traktörle çarpıştı.



Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile minibüste bulunan Türkay G. ve Ahmet B, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Sami Balta, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

