Gaziantep'ten yaklaşık 2 ay önce Sivas'a gelen ve geçimlerini çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sağlayan 6 kişilik Tutak ailesinin en küçük ferdi 1 yaşındaki Sıla, annesinin çöp topladığı araca yaptığı özel bölmede her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor

Sivas'ta, geçimlerini geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sağlayan Tutak ailesinin en küçük çocuğu 1 yaşındaki Sıla, annesinin çöp topladığı araca yaptığı özel bölmede büyüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinden yaklaşık 2 ay önce Sivas'a taşınan Tutak ailesi, Mısmılırmak Mahallesi'nde kiraladıkları evde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Anne Ülger ve baba Halil Tutak ile çocukları Hakkı (10), Eren (7), Yusuf (4) ve Sıla (1), her gün kenti karış karış gezerek çöplerden karton, pet şişe ve cam gibi geri dönüşüme kazandırılacak malzemeleri topluyor.

Çocukları okula gitmeyen anne Tutak, bırakacak kimsesi olmadığı için kızı Sıla'yı çöp topladığı arabasına yaptığı özel bölmede günün her saati yanında taşıyor. Hijyenik olmayan şartlarda ve sıcak havada araçta annesi ve kardeşleriyle zorunlu mesaiye çıkan Sıla'nın durumu yürek burkuyor.



En büyük arzusu çocuklarının okula gitmesi

Anne Ülger Tutak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce geldikleri kentte kiraladıkları eve yerleştiklerini söyledi.

Ailece çöplerden dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Tutak, çöpten topladıklarını satarak günlük 20-30 lira kazandıklarını dile getirdi. Tutak, bırakacak yerleri olmadığı için her gün erken saatlerde çocuklarını da karton ve şişe toplamaya götürdüklerini aktardı.

Bu durumun çok zor olduğunu anlatan Tutak, "Ne yapalım ekmek parası. Geçimimiz olsa, gelirimiz olsa bu işleri yapmayız." dedi. Tutak, en büyük arzusunun ise çocuklarının okula gitmesi olduğuna işaret etti.

Diğer çocuklarının yürüdüğünü ancak Sıla'nın çok küçük olduğunu kaydeden anne Tutak, "En çok Sıla'ya zor oluyor. Ekmek parası için buraya göçtük geldik ama hayatımız çok zor." dedi.