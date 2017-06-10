Türkiye'den Katar açıklaması
Türkiye'den Katar açıklaması
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
'Şu Çılgın Gençler' okurları ile buluştu
'Şu Çılgın Gençler' okurları ile buluştu
SAS timleri böyle etkisiz hale getirdi
SAS timleri böyle etkisiz hale getirdi

Modifiye araç tutkunları Bodrum'da buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum oto şov fuarı"nda yaklaşık 100 modifiye aracın tanıtımı yapıldı

Modifiye araç tutkunları Bodrum'da buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum oto şov fuarı"nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen yaklaşık 100 modifiye otomobil sergilendi. 

Gümbet dolgu alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen modifiye araçlar tanıtıldı.

Ses sistemleri ve süspansiyonlarıyla ilgi odağı olan otomobiller, ilçedeki yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti. Aileleriyle fuar alanına gelen turistler, modifiye otomobiller önünde fotoğraf çektirip araçları yakından inceledi. 

Fuarın organizatörü Olgun Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 700'den fazla kişinin etkinlik için başvuruda bulunduğunu ancak 250'sini kabul ettiklerini söyledi.

Fuarda güçlendirilmiş motorlu araçların da olduğunu belirten Uygun, "Değeri 10 bin lira olan otomobillere 40 binden fazla yapılmış masraf var. Tofaş'a BMW motoru takılmış araçlarımız var. Tesisatla camı kıracak aracımız var." diye konuştu. 

Otomobiline 4 bağımsız süspansiyon taktıran Yahya Şen de aracı için bazı malzemelerin yurt dışından getirildiğini anlattı.

Montajını kendisinin yaptığını dile getiren Şen, "Otomobilime 18 bin liraya yakın masraf yaptım. 50 bin lira değerindeki otomobilim, 65 liraya kadar çıktı. Oldukça da ilgi görüyor." dedi. 

İki gün ziyaret edilebilecek fuarda, son model araçlardan klasik wosvos, şahin ve doğan gibi onlarca farklı model yer alıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #modifiye #araç #tutkun #bodrum #muğla
banner863
Önceki Haber
"Oğlum nerede, sesi yok, oğlumu istiyorum ne olur"
Sonraki Haber
Trump'tan Katar itirafı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.