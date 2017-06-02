Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uzak mahallelere yetişmekte zorlanan ramazan davulcuları, çareyi "motorize" ekipler kurmakta buldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ramazan ayının olmazsa olmazlarından sahur davulu geleneğini sürdüren davulcular, uzak mahallelere de zamanında ulaşabilmek için motorize ekipler kurdu.

Yaklaşık 25 davulcu, motosiklet üzerinde davul çalarak, oruç tutacak vatandaşları sahura kaldırıyor.

İlçede 16 yıldır ramazan davulculuğu yapan Serdar Ula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzak mahallelere motosiklet ile daha hızlı ulaştıklarını söyledi.

Motosiklet üzerinde davul çalmanın kendileri için zor olmadığını anlatan Ula, "Yakın mahallelerde motosiklet ile çalmıyoruz. Oralarda yine eski usulle, yürüyerek çalan arkadaşlarımız var. Motosiklet ile kısa sürede daha çok yere ulaştığımız gibi, fazla da yorulmuyoruz." dedi.



"Daha fazla vatandaşa ulaşıyoruz"

İlçenin büyüdüğünü belirten davulcu Mustafa Akyol (40) da "Ramazan davulculuğu geleneğini yıllardır sürdürüyoruz. İlçemiz büyüdüğü için haliyle her yere yetişemiyoruz. Şehrin her tarafına kısa sürede yaya ulaşmak zor oluyor. Motosikletin arkasında birimiz davulu çalarken öndeki arkadaşımız da motoru kullanarak sokakları dolaşmamızı sağlıyor. Böylece daha fazla vatandaşa ulaşıyoruz." şeklinde konuştu.