Motosiklet hırsızını internet ilanından yakalattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bir kişinin, internetteki "satılık" ilanlarından gördüğü çalınan motosikletiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bir kişinin, internetteki "satılık" ilanlarından gördüğü çalınan motosikletiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, 2 kişi de aranıyor.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran S.Ç, geçen 1 Şubat'ta Side Mahallesi'nde çalınan motosikletini bir internet sitesindeki "satılık" ilanında gördüğünü belirtti. Hesabın kullanıcısıyla iletişime geçip pazarlık yaptığını da vurgulayan S.Ç, randevu yeri belirlediklerini aktararak ihbarda bulundu.



Bunun üzerine ekipler, söz konusu buluşma noktasında önlem aldı. Randevu yerine gelen 3 şüpheli, son anda polisi fark edince kaçmaya başladı.

Kovalamacada yakalanan şüphelilerden T.K'nın üzerinden kesici alet ile esrar olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde çıktı.



Ayrıca T.K'nın kaçarken düşürdüğü kurusıkı tabanca da bulundu.



Bisiklet ve motosiklet hırsızlığından arandığı anlaşılan T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kaçan 2 şüpheli aranıyor.