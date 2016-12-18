Motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü

Batman’da motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, 19 Mayıs Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Umut Çelik'in (17) kullandığı motosiklet, seyir halinde olan Murat Şinik yönetimindeki 47 DS 855 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Umut Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan Suriye uyruklu Şirin Muhammed ise ağır yaralandı. Muhammed, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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