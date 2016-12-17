Muğla'da 4 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı.

0 0 0 0

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti. D.K. adına düzenlenen kimlikteki fotoğrafın sonradan yapıştırıldığını fark eden polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulamada, şüphelinin Sivas Yarı Açık Cezaevinden 2012 yılında izne ayrıldıktan sonra firar eden Bünyamin K. olduğu belirlendi.

Ağabeyi D.K'nın kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı belirlenen Bünyamin K’nın asker kaçağı olduğu, firar ettiği 4 yıl boyunca resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve güveni kötüye kullanmak gibi 13 suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bünyamin K'nın 5 ay önce Datça'ya yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: