Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Gümbet Mahallesi mevkisindeki bir su sporu merkezinin çalışanları, kıyıdan yaklaşık 70 metre açıkta hareketsiz halde yatan kişiyi gördü.



Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot görevlilerince Gümbet İskelesi'ne getirilen kişinin hayatını kaybetti belirlendi.



Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.