Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 subay ve 1 tabip üsteğmen gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında görevli Yüzbaşı F.Ç. (37), Binbaşı F.T. (36), üs içinde bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker Hastanesinde görevli doktor Üsteğmen R.B'nin (26) evlerinde arama yaptı.



Şüphelilere ait cep telefonu ve dökümanlara el konuldu.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.Ç, F.T. ve R.B'nin, Marmaris'teki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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