CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 subay ve 1 tabip üsteğmen gözaltına alındı.

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında görevli Yüzbaşı F.Ç. (37), Binbaşı F.T. (36), üs içinde bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker Hastanesinde görevli doktor Üsteğmen R.B'nin (26) evlerinde arama yaptı.

Şüphelilere ait cep telefonu ve dökümanlara el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.Ç, F.T. ve R.B'nin, Marmaris'teki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Tunus'ta balıkçı teknesi battı
Sonraki Haber
İçişleri Bakanlığı: Tamamen gerçek dışıdır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.