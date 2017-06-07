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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Malta bayraklı "Europa 2" isimli kruvaziyer ile Marmaris'e 510 turist geldi

Muğla'da kruvaziyer turizmi

Malta bayraklı "Europa 2" isimli kruvaziyer, 510 yolcu ve 369 kişilik mürettebat ile Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan Marmaris'e gelen 225 metre uzunluğundaki gemi, Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemide Almanya vatandaşı ağırlıklı 510 yolcu ve 369 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen yolcular, limanda yürüyüş yaparak kapalı çarşı ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Lüks butik kruvaziyerin akşam saatlerinde limandan ayrılarak Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na gideceği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #Marmaris #kruvaziyer #Europa 2
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