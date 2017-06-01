Dalaman'da otomobilin otobüs durağında bekleyen lise öğrencilerine çarpması sonucu sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Otomobilin otobüs durağında bekleyen lise öğrencilerine çarpması sonucu sonucu 6 kişi yaralandı.



TİGEM kavşağında, Serap Yılmaz Aksoy'un kullandığı 10 D 7549 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen lise öğrencilerine çarptı.



Kazada sürücü ile durakta bekleyen lise öğrencileri Burcu Kocapınar, (16) Hatice Tosun (15) Esra Ezgi Reyhan (15), Sena Çağrıalp (15) Nesine Nur Bağcı (15) yaralandı. Araç altında kalan bazı öğrenciler ise çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.



Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Ortaca Yücelen ve Dalaman Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Kocapınar hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.