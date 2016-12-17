Muğla'da sanayi sitesindeki yangın

AKP Muğla Milletvekili Öztürk ile CHP Milletvekili Demir, Yatağan ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında zarar gören esnafı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

MUĞLA (AA) - AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve CHP Milletvekili Nurettin Demir, Yatağan ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında zarar gören esnafı ziyaret etti.

Öztürk ve Demir, üç gün önce çıkan ve 13 kişinin yaralandığı, 5 iş yerinin zarar gördüğü Yatağan Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunarak, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekilleri, olayla ilgili Yatağan Kaymakamı Gökay Özkan ve İlçe Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'tan bilgi aldı.

AKP Milletvekili Öztürk, yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.

Yangını haber aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını ve bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ilçeye gelerek incelemelerde bulunduklarını belirten Öztürk, "Buraya geldiğimiz çok iyi oldu. Çünkü buradaki arkadaşların o günkü kahramanlıklarını görme şansımız oldu. Can kaybı olmaması bu işin en önemli tesellisidir. Mal bir şekilde geri gelir. El birliğiyle bu işleri toparlarız." dedi.

- "Yangından alınacak dersler var"

CHP Muğla Milletvekili Demir ise, esnafın yaralarını sarması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

"Tecrübeli esnafımızın, ustamızın ve teknik insanlarımızın sayesinde, üç dört can kaybının yaşanabileceği, hatta bütün sanayi sitesi yanabilecekken akıllı, özenli ve dikkatli bir şekilde konuyu atlatmışlar." diyen Demir, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demir, söz konusu yangından alınacak dersler olduğunu dile getirerek, önce yaraları sarmak, ardından da iş güvenliği açısından, daha huzurlu ve verimli çalışabilecekleri ortam hazırlamak için çözüm üretmek gerektiğini söyledi.

