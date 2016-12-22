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Muğla'da sazlık alanda yangını

- Dalaman ilçesinde sazlık alanda yangın çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ediliyor

Muğla'da sazlık alanda yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.
Kapıkargın Mahallesi Kocagöl’deki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin ormanlık alana sıçramaması için tedbir alındı.
Çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan alandaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Etiketler; #sazlık yangını #muğla #Dalaman
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