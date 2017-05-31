Muğla'nın Dalaman ilçesinde motosikletin direğe çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Muğla'da motosikletin direğe çarpması sonucu sürücü öldü.



Dalaman ilçesi Kavacık Mahallesi'nde Günay Çakır (48) idaresindeki 48 D 4052 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak tarlaya savruldu.



Kazada, motosiklet sürücüsü Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti.



Çakır'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.