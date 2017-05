İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla ve ilçelerindeki seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm dernekleri ile esnafa terörle mücadele semineri verildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla ve ilçelerindeki seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm dernekleri ile esnafa terörle mücadele semineri verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Gaffar Okkan Toplantı Salonu'ndaki programın açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla'nın bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel özelliklerle her yıl 3 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiğini, yerli turistinde en önemli tercihleri arasında yer alan bir kent olduğunu söyledi.

Muğla ve ilçelerinde her türlü güvenlik önleminin alındığını, karada ve denizde güvenlik güçlerinin mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını belirten Çiçek, "İngiltere'de gece bir patlama oldu. İngiltere terör demiyor, patlama diyor. Türkiye'de olsa, patlama, terör diyerek bir algı oluşturulur. Turizm öyle bir olaydır ki çok esnek ve çok hassastır. Özellikle güvenlik konusunda bir olumsuzluk olduğu anda bir anda yön değişir." dedi.

Çiçek, Muğla'da yerel ve ulusal basın temsilcilerinin de çok hassas davrandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ama bazıları var, hiç turizm ile ilgisi olmayan, medya ile ilgisi olmayanlar. Bazı olaylar bir bakıyorsunuz sosyal medyada büyütülüyor. Ama yine kendi içimizde, sosyal medyayı iyi kullanan, böyle olumsuzluklardan kendine göre mutlu olan bir kesim var. Onlarla da iyi mücadele ediyoruz. Arkadaşlarıma söylüyorum 'Bu konuda Siber Suçlar birimini faaliyete geçireceksiniz' diye. Turizmi olumsuz etkileyecek ve bu gayret içinde olanlar için hukuki olarak yaptırım var. Bu konuda basının hiç alakası yok, bu konuda basını suçlayamazsınız. Bunun önüne geçmemiz elbette ki mümkün olmayabilir ama kusura bakmasınlar gece gündüz Siber Suçları faaliyete geçiriyoruz."



"Terörizm en basit anlamıyla siyasal şiddet demek"

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise turizmin küresel ekonomi yaratan çok önemli bir aktivite olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisi açısından turizmin çok özel bir yer tuttuğunu, Muğla içinde turizmin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Yaklaşık 3 milyon yabancı turistin bir o kadar yerli turistin olduğu, dünya açısından da çok önemli bir destinasyona sahip bir kent Muğla. Terörizm en basit anlamıyla siyasal şiddet demektir. Politik bir amacı olan, bir organizasyonu olan, emir komuta içerisinde faaliyet gösteren, diğer çıkar amaçlı suç örgütlerinden farklılık gösteren, temel hedefinin siyasal hedefler olduğu bir yapıdır." diye konuştu.

Çetinkaya, Muğla’nın özellikle büyük turistik ilçelerinde emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından terörist girişimlere karşı çok değişik önlemler alındığını anlatarak, bütün ilçelerde güvenlik ve MOBESE sistemleri bulunduğunu dile getirdi.

Terörizmin hedef gözetmediğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Terörizm, aslında ırk, din, dil, coğrafya farkı gözetmez. Bir turist, bir yerli fark etmez, her an terörizmin hedefi olabilir. Terörizm kesinlikle ve kesinlikle sınır aşan küresel nitelikli bir olgudur. Demokrasinin beşiği denilen, demokratik uygulamalarla dünyada lider pozisyonunda bulunan ülkeler muhatap oldukları, karşı karşıya kaldıkları terör olayları karşısında çok sıkı önlemler alabiliyor. Fakat bize katkı veren en önemli unsur sizlersiniz. Ne kadar güvenlik kamerası olursa olsun, esnafın, vatandaşın, işletmecilerin, sektörde çalışan işçilerimizin bu konuda bizlere yardımcı olması gerekir. Emlakçılarımızdan günübirlik kiralanan konutlarda kalan vatandaşlar ile ilgili bizlere bilgi verilmesi gerekir. Bunun yanında işletmelerin mevsimlik çalışan işçilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi, kimlik bildirimlerinin yapılması, turistik yat ve tur işletmelerinin şüphelendikleri kişiler ile ilgili anında bilgi vermesi gerekir."

Konuşmaların ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Zafer Duymuş, terörle mücadele konulu sunum yaptı.