Fethiye ilçesinde eski eşinin birlikte yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren sanık, 25 yıl hapse çarptırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.



Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ertuğrul (46), boşandığı eşi Hülya Huylu (51) ve maktul Muammer Öztop'un oğlu Mustafa Öztop ile sanık avukatları katıldı.



Duruşmada son savunması alınan Ertuğrul, 2 oğlunun annesi Huylu ile 2012'de babasından kalan maaşı alabilmek için boşandıklarını söyledi.

Huylu ile evlilik bağlarının devam ettiğini ve birlikte yaşadıklarını savunan Ertuğrul, eşinin geçen yıl temmuz ayında sık sık hastalanarak Fethiye Devlet Hastanesine gittiğini anlattı.

Eşinin bir süre sonra geceleri eve gelmemeye başladığını dile getiren Ertuğrul, "Aralıklarla birkaç kez hastanede yattığını bahane ederek, 19 Eylül'de tamamen evden gitti. Daha sonra birlikte görenler vasıtasıyla Muammer Öztop ile yaşamaya başladığını öğrendim. Oğullarımla pazara gittik ancak Öztop beni kovaladı. Pazara öldürme maksadıyla gitmedim. Tartışma sonrası ne yaptığını hatırlamıyorum. Çok pişmanım." şeklinde konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Ertuğrul'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Duruşmadaki iyi hali göz önüne alınan sanığın cezası 25 yıla indirildi.

Fethiye'deki pazar yerinde 1 Kasım 2016'da Ertuğrul'un av tüfeğiyle 2 el ateş açtığı Öztop, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Ertuğrul, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.