Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılardan T.R. savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen O.G, A.P. ve V.G. "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.



2 Haziran 2017'de Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istemiş, polisin "dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas-Bodrum karayolu Baharlı kavşağında durdurulmuştu. Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu 98 kaçak göçmen yakalanmıştı.



Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilmişti.