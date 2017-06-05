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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

 Muğla'nın Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılardan T.R. savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen O.G, A.P. ve V.G. "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.

2 Haziran 2017'de Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istemiş, polisin "dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas-Bodrum karayolu Baharlı kavşağında durdurulmuştu. Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu 98 kaçak göçmen yakalanmıştı.

Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #milas
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