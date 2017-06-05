Muğla'nın Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılardan T.R. savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen O.G, A.P. ve V.G. "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.
2 Haziran 2017'de Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istemiş, polisin "dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas-Bodrum karayolu Baharlı kavşağında durdurulmuştu. Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu 98 kaçak göçmen yakalanmıştı.
Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilmişti.
Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde 98 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.