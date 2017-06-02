Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları saptanan 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize etmekle suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas - Bodrum karayoluna doğru kaçmaya başladı. Baharlı kavşağında durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 98 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi.
Ekipler, biri öncü olarak, diğeri taşıma amaçlı kullanılan 4 araç sürücüsünü organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.
Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları saptanan 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize etmekle suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı.