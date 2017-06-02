Aralarında polis ve avukatların da bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması amacıyla 6 ilde operasyon başlatıldı

Muğla merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu başlatıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerince, 25 Mayıs'ta gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında polis memuru ve avukatların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile İzmir, Bursa, Diyarbakır, Sakarya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerince, 25 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanmış, 4 tekne, 49 can yeleği ve 12 can simidi ele geçirilmiş, 79 kaçak yakalanmıştı.